(Copenhague) La cassette audio ne paie pas de mine mais son étiquette jaunie trahit sa valeur : quatre mots « John Lenon (sic)-Skyrum Berge » dévoilent un enregistrement inédit de l’ancien Beatles, mis mardi aux enchères à Copenhague.

Camille BAS-WOHLERT Agence France-Presse

Estimé entre 27 000 et 40 000 euros, cet enregistrement d’un total de 33 minutes est mis en vente par une bande de sexagénaires danois qui, il y a plus de 50 ans, avaient rencontré le musicien, lequel avait même chanté pour eux.

Nous sommes alors début 1970, et quatre garçons dans le vent, qui écrivent pour le journal de leur lycée, bravent une tempête de neige dans l’espoir d’interviewer leur idole, Lennon, et sa femme, Yoko Ono, venus passer une partie de l’hiver dans un coin reculé du Jutland, la partie continentale Danemark (ouest).

« On est rentrés dans le salon et on a vu John et Yoko […] assis dans le canapé, c’était fantastique. On s’est aussi assis et on était assez serrés les uns à côté des autres », se souvient Karsten Højen, l’un des propriétaires du précieux souvenir, vendu avec des photos de la fameuse journée du 5 janvier et un exemplaire du journal.

« J’étais assis à côté de Yoko Ono et John Lennon était assis à côté de Yoko et on a parlé, on a passé du bon temps. Il s’est étiré les jambes sur la table avec ses chaussettes en laine. C’était tout simplement cosy », confie ce géant débonnaire âgé aujourd’hui de 68 ans.

Fin décembre 1969, dans un épisode jusqu’alors oublié, John Lennon arrive dans le royaume scandinave avec Yoko Ono pour se rapprocher de Kyoko, la fille de cette dernière, qui vit alors avec son père dans la péninsule de Thy.

D’abord passée inaperçue, leur visite, qui ne durera que quelques semaines, attise la curiosité des locaux et la star organise une conférence de presse qui tombe… le jour de la rentrée scolaire, s’amuse encore le vendeur.

Qu’à cela ne tienne, ses amis et lui convainquent le proviseur de manquer une journée de cours pour aller parler paix et musique avec le chanteur, quelques mois avant la dissolution des Beatles.

Suite à un concours de circonstances rocambolesques, à cause de la météo détestable, les quatre lycéens se retrouvent à l’interviewer dans une ambiance décontractée, dans une chaumière du lieu-dit Skyum Bjerge, comme indiqué-mal orthographié-sur l’étiquette.

Pour un musée ou Yoko Ono ?

Si M. Højen et ses amis ont décidé de se séparer de leur trésor, qu’ils n’ont pas numérisé, c’est avant tout parce qu’ils n’en profitaient plus vraiment et n’imaginaient pas le partager entre leur nombreuse progéniture.

« Nous serions heureux si un musée était intéressé ou pourquoi pas Yoko Ono elle-même », estime ce consultant dans le domaine culturel.

Pour écouter l’enregistrement, disponible nulle part ailleurs et dont un très court extrait disponible en ligne laisse penser qu’il est de qualité correcte, un bon vieux lecteur de cassettes est nécessaire.

« Il faut se poser et prendre un peu de temps pour l’écouter et espérer que tout se passe bien », confie Alexa Bruun Rasmussen, une responsable de la maison d’enchères Bruun Rasmussen qui s’occupe de la vente.

« Ils jouent Give peace a chance, mais avec des mots différents et (Lennon) incorpore des aspects danois locaux, ce qui est évidemment très amusant pour nous, mais aussi Radio Peace qui n’a jamais été publié », explique-t-elle.

Selon elle, écouter l’enregistrement, qui ne peut pas être commercialisé pour des raisons de droits, est très émouvant.

« C’est très sincère. C’est très local, et je pense que ça le rend unique parce que John Lennon parle à de jeunes lycéens, ils partagent la passion du message de paix. Et on voit clairement qu’il y a entre eux une connexion », dit Mme Bruun Rasmussen.

Karsten Højen a raconté par le menu le souvenir de cette journée d’hiver à ses enfants et petit-enfants. Bientôt, il ne lui en restera aucune preuve.