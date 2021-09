Musique

MTV Video Music Awards

Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat et Olivia Rodrigo, tous gagnants

Aucun franc gagnant n’est ressorti de la 38e édition de l’iconique cérémonie des MTV Video Music Awards (VMA), qui couronne les meilleurs vidéoclips et artistes de l’année. Lil Nas X, Justin Bieber, Doja Cat et Olivia Rodrigo se sont partagé la majorité des statuettes, remises dimanche soir en direct de New York.