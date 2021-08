Après avoir successivement reconnu le talent de Charlotte Cardin, Jessie Reyez, Lowell et Les Louanges, l’organisme Slaight Music a fait connaître ce mardi les finalistes 2021 pour le prix remis aux auteurs-compositeurs canadiens en émergence. Du côté francophone, il s’agit d’Ariane Roy, Klô Pelgag, Laurence-Anne, P’tit Belliveau et Sarahmée.

Pierre-Marc Durivage La Presse

Lu Kala, Mustafa, Savannah Ré, Shay Lia, TOBi et William Prince sont quant à eux finalistes de la catégorie anglophone.

Le concours a été mis sur pied en 2017 par Slaight Music, organisme créé en 2011 par Allan et Gary Slaight dans le but de soutenir la communauté musicale canadienne à travers une variété d’initiatives. En plus de détenir l’une des plus importantes fortunes au pays, Allan Slaight est connu comme étant le pionnier de la radio rock au Canada, il est aussi un éminent philanthrope.

Par ailleurs, le public est invité cette année à voter pour l’auteur-compositeur ou l’autrice-compositrice de son choix dans le cadre du second tour de scrutin du jury. Les amateurs pourront exprimer leurs choix sur le site du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, au www.cshf.ca/songwriter-award. Les votes seront recueillis jusqu’au 15 août, les noms des lauréats seront annoncés au début de septembre.