Il avait promis une suite à son album à succès After Hours. Il nous en présente enfin un avant-goût. The Weeknd a dévoilé, lundi, The Dawn Is Coming, un court extrait qui marque une nouvelle ère pour le chanteur.

Léa Carrier La Presse

Dans la nuit de dimanche à lundi, The Weeknd (Abel Tesfaye de son vrai nom) a diffusé l’extrait d’une minute et demie sur Twitter. « Je m’en fous, ça commence ce soir », a-t-il écrit.

On y reconnait sa voix, mélancolique et puissante, et son fidèle synthétiseur, qu’on a beaucoup entendu sur After Hours. La musique est accompagnée d’un clip qui laisse imaginer un paysage de jeu vidéo, et dans lequel la caméra court vers une orbite lumineuse. « Take my hand » (Prends ma main), chante The Weeknd à la toute fin de l’extrait, qui a déjà été écouté plus de 500 000 fois sur YouTube.

Lors des Billboard Music Awards de 2021, le chanteur avait laissé entendre à son public qu’un nouveau projet était en cours. « Je veux vous dire que After Hours est terminé et que l’aube arrive », avait-il déclaré après avoir remporté le prix de la meilleure chanson Hot 100 pour Blinding Lights.