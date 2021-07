Après un silence qui aura duré 20 ans, la chanteuse pop Debbie Gibson récidive avec un nouvel album original intitulé The Body Remembers, lancé le 20 août prochain.

Stéphanie Morin La Presse

L’Américaine, qui a connu le succès à la fin des années 80 avec des titres comme Foolish Beat et Lost in Your Eyes, a dévoilé le vidéoclip d’un premier extrait, soit la chanson One Step Closer.