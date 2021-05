Musique

The Damn Truth

Certifié Bob Rock

Fort du succès de ses deux premiers albums, le groupe montréalais The Damn Truth a eu l’occasion de tourner avec quelques-unes des plus grosses pointures du rock, y compris ZZ Top et Rival Sons. Une reconnaissance qui lui a permis d’enregistrer son nouvel album, Now or Nowhere, avec nul autre que Bob Rock, grand manitou du rock à qui l’on doit la signature sonore de plusieurs grands albums de Metallica, The Cult et Motlëy Crüe, pour ne nommer que ceux-là.