Grâce à son album Phoenix, Charlotte Cardin a pris le premier rang du palmarès Billboard des albums les plus populaires au Canada.

Émilie Côté

La Presse

L’autrice-compositrice-interprète montréalaise a détrôné Justin Bieber et son album Justice. Suit au troisième rang The Weeknd (The Highlights), puis Dua Lipa (Future Nostalgia) et Morgan Wallen (Dangerous : The Double Album). Son extrait Anyone Who Loves Me figure aussi au sommet du palmarès d’iTunes Canada. Avec ses mini-albums, Charlotte Cardin n’avait atteint que le 12e rang du palmarès canadien des albums les plus populaires de Billboard.

La voir au premier rang (occupé par Taylor Swift il y a deux semaines) démontre tout le potentiel de sa carrière à l’étranger. Charlotte Cardin est par ailleurs la première artiste féminine canadienne à dominer le palmarès Billboard des albums les plus populaires au Canada depuis Céline Dion et son album Courage en novembre 2019.