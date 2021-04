La chanteuse canadienne Alanis Morissette vient de lancer une nouvelle chanson pour souligner, pandémie oblige, une année entière sans tournée. Son titre : I Miss the Band.

Stéphanie Morin

La Presse

Cette balade se veut un hommage aux musiciens qui l’accompagnent sur scène. Une vidéo réalisée par Victor Indrizzo est aussi offerte : elle est composée de plusieurs images d’archives captées en tournée.

I Miss the Band est le premier extrait lancé par la chanteuse depuis Such Pretty Forks in the Road, sorti en juillet dernier. La chanson est disponible sur les différentes plateformes numériques.