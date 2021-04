Ignoré par les Grammys il y un mois, où il n’a pas récolté une seule nomination, The Weeknd a remporté mardi le prestigieux prix de l’auteur-compositeur pop de l’année remis par l’American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP).

Josée Lapointe

La Presse

Une douce revanche pour le chanteur canadien, qui est certainement un des artistes les plus populaires de la planète et qui a fracassé tous les records en 2020, son album After Hours devenant le plus téléchargé de tous les temps sur Spotify.

Ses chansons Blinding Lights (qui est la première de l’histoire à avoir passé une année entière dans les dix premières positions du Billboard Hot 100’s) et Heartless ont également reçu mardi le prix des chansons les plus jouées de 2020, ce qui fait monter à 13 le nombre de récompenses ASCAP reçues par The Weeknd depuis le début de sa carrière.

Par ailleurs, c’est la pièce Circles de Post Malone qui a été nommée chanson de l’année.