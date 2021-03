Six nominations pour The Weeknd

Les prix Juno, qui célèbrent la musique canadienne pour une 50e édition, ont dévoilé mardi leurs nominations. En tête de liste, The Weeknd, Justin Bieber et Céline Dion se disputeront le titre d’artiste de l’année, tout comme Jessie Reyez et Alie Gatie.

Léa Carrier

La Presse

Avec six nominations, le Torontois The Weeknd domine les 225 finalistes, suivi de près par Justin Bieber, Jessie Reyez et JP Saxe, tous trois sélectionnés dans cinq catégories. L’album Courage de Céline Dion a aussi été nominé pour l’album de l’année et l’album adulte contemporain de l’année.

Du côté des artistes francophones, les Cowboys Fringants ont décroché leur première nomination dans la catégorie Choix du public, aux côtés de Justin Bieber, The Weeknd et Shawn Mendes. Les 2Frères, Klô Pelgag et Pierre Lapointe ont chacun obtenu deux nominations, notamment dans la catégorie Révélation de l’année. Enfin, d'autres artistes québécois anglophones ont fait leur chemin jusqu'à la liste des nominations. On compte parmi eux Leonard Cohen, Half Moon Run et CRi.

La cérémonie sera diffusée en direct depuis Toronto le 16 mai prochain.

Pour voir toutes les nominations, rendez-vous ici.