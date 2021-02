Jay-Z est en nomination pour être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2021.

Une liste diversifiée pour le Rock and Roll Hall of Fame

La liste des candidats en nomination pour être intronisés au Rock & Roll Hall of Fame en 2021 vient d’être dévoilée. Et elle n’a jamais été aussi diversifiée.

Stéphanie Morin

La Presse

En effet, 9 des 16 sélectionnés sont des artistes de couleur, dont Jay-Z, Tina Turner, LL Cool J, Chaka Khan et Fela Kuti. Les groupes Rage Against the Machine, The Go Go’s, Foo Fighters, Devo et Iron Maiden sont aussi en lice, tout comme Carole King et Kate Bush.

Les artistes devaient avoir lancé leur premier single ou album avant 1996 pour être éligibles. Seuls ceux et celles ayant obtenu 50 % et plus des votes du jury — composé de plus de 1000 professionnels de la musique — seront intronisés. Le public est aussi invité à se prononcer sur le site rockhall.com.

Le résultat du vote sera connu en mai.