La barbe blanche de Roch Voisine

Roch Voisine a fondé, avec une bande d’amis musiciens et chanteurs, le très informel et très sympathique groupe les Silver Foxes, dans lequel chacun arbore la chevelure ou la barbe blanche de confinement. Un projet pour accompagner et réconforter les gens pendant cette période incertaine, en attendant que l’industrie de la musique retombe sur ses pattes.