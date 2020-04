Céline Dion participera ce samedi à l’événement One World : Together at Home Ensemble chez Nous

Les organisateurs du spectacle One World : Together at Home Ensemble chez Nous ont annoncé ce mardi que Céline Dion figurait au sein d’un nouveau groupe d’artistes qui ont accepté de participer à l’événement mis sur pied par Global Citizen et l’Organisation mondiale de la santé en appui aux travailleurs de la santé qui luttent quotidiennement contre la pandémie mondiale de COVID-19.

Pierre-Marc Durivage

La Presse

Outre la vedette québécoise, Alicia Keys, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Pharrell Williams, Sam Smith, Shawn Mendes et Usher ont aussi confirmé leur participation au spectacle parrainé par Lady Gaga et qui sera présenté en ligne ce samedi 18 avril. La semaine dernière, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Paul McCartney et Stevie Wonder avaient aussi confirmé leur présence, entre autres.

One World : Together at Home Ensemble chez Nous sera animé par Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel et diffusé en ligne pendant huit heures. En plus des artistes qui doivent livrer une performance à partir de chez eux, plusieurs personnalités connues seront aussi de la partie, notamment P. K. Subban, Lindsey Vonn, Jack Black, Lewis Hamilton, Samuel L. Jackson, Sarah Jessica Parker et Oprah Winfrey.

En Amérique du Nord, la partie principale de l’événement sera diffusée à partir de 20 h ce samedi simultanément sur tous les grands réseaux américains de même qu’au Canada sur les plateformes iHeartMedia, Bell Media et Vrak TV. La diffusion internet commencera toutefois dès 14 h.