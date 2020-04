Willie Nelson prendra le micro de chez lui ce samedi pour le concert At Home With Farm Aid.

Les amateurs de musique pourront inscrire à leur agenda deux concerts d’envergure prévus ce samedi et diffusés en ligne.

Stéphanie Morin

La Presse

Le 11 avril, les musiciens Willie Nelson (et ses fils Lukas et Micah), John Mellencamp, Neil Young et Dave Matthews offriront des performances en direct pour soutenir la cause des agriculteurs touchés par la crise du coronavirus.

Le concert At Home With Farm Aid, qui commence à 20 h sera disponible gratuitement à cette adresse : farmaid.org

Samedi toujours, le concert Human to Human, réunira virtuellement sur Facebook Live, de midi à minuit, une panoplie d’artistes venus chanter afin d’amasser des fonds pour aider les musiciens dans le besoin en cette période de crise. Dans le lot, notons la présence de Butch Walker, Jewel, Richard, Marx, Andrew McMahon et Alec Bejamin.

Informations : https://www.facebook.com/events/2497774487102149/