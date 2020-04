Des artistes du monde entier se réuniront (virtuellement) ce samedi pour offrir un vaste concert-événement en hommage à ceux qui sont au cœur de la lutte contre le coronavirus.

Stéphanie Morin

La Presse

Animé par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert, le concert baptisé One World : Together at Home Ensemble chez nous sera présenté en direct et en simultané au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne. Au Québec, la diffusion est assurée par Vrak.

Plusieurs vedettes de renom ont confirmé leur participation, dont Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Kelly Clarkson, Lizzo, Paul McCartney et Stevie Wonder.

Vrak, seule chaîne francophone à diffuser l’événement, présentera le concert en version originale avec sous-titre français, sans pause publicitaire. Il sera aussi diffusé sur les réseaux ABC, NBC et sur Bell Media.