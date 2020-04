Mavis Staples, légende du soul, propose un titre, All in it Together, en faveur des personnes âgées isolées à Chicago confrontées au péril de la COVID-19.

(Paris) La chanteuse américaine Mavis Staples, légende du soul, propose un titre, All in it Together, en faveur des personnes âgées isolées à Chicago confrontées au péril de la COVID-19, a-t-on appris auprès de ses promoteurs français vendredi.

Le morceau, très au-dessus de la moyenne des chansons caritatives parfois vite ficelées, mêle arrangements blues et chœurs gospel. Jeff Tweedy, leader du groupe alternatif Wilco, collaborateur et ami de la chanteuse, née à Chicago il y a 80 ans, l’a produit et donne de la voix et de la guitare sur cet hymne à l’entraide.

« La chanson parle de ce que nous traversons maintenant, tout le monde est dans le même bateau, qu’on le veuille ou non », explique Mavis Staples, figure des droits civiques, dans un communiqué du label Anti Records. Le coronavirus « frappe tellement de gens dans notre pays et dans le monde, d’une façon si atroce […] Nous nous en sortirons, mais nous devrons le faire tous ensemble ».

La plateforme Bandcamp propose un lien qui permet d’écouter la chanson et de faire un don. Ce dernier transitera par une organisation de Chicago (My Block, My Hood, My City, « Mon bloc d’immeubles, mon quartier, ma ville ») qui s’assure que les seniors isolés ont bien le nécessaire en ces temps de pandémie (gels sanitaires pour les mains, nourriture, etc.).

Mavis Staples, qui avait débuté comme choriste à l’âge de 8 ans dans le groupe familial les Staple Singers, est toujours une chanteuse prolifique. En 2019, elle avait sorti un album, « We Get By », composé avec Ben Harper.