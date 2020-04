Bill Withers, l’auteur et interprète de nombreuses chansons soul dans les années 1970, qui ont depuis résisté à l’épreuve du temps, comme Lean On Me, Lovely Day et Ain’t No Sunshine, est décédé lundi des suites de complications cardiaques. Il avait 81 ans.

Mark Kennedy

Associated Press

Sa famille a indiqué dans un communiqué que le triple lauréat d’un prix Grammy, qui s’était retiré de la musique au milieu des années 1980, est décédé lundi à Los Angeles.

Sa mort survient alors que le public s’inspire de sa musique pendant l’actuelle pandémie : des travailleurs de la santé, des chorales, des artistes et des citoyens publient leur propre interprétation de Lean On Me pour parvenir à traverser ces moments difficiles. La famille indique dans le communiqué que la musique de ce « mari et père bien-aimé et dévoué […] appartient pour toujours au monde ».

Les chansons de Bill Withers, au cours de sa brève carrière, sont devenues les bandes sonores d’innombrables fiançailles, mariages et fêtes d’arrière-cour. Lean On Me, un hymne à l’amitié, a aussi été interprétée lors des cérémonies d’assermentation des présidents démocrates américains Barack Obama et Bill Clinton.

Ses chansons ont été reprises par les plus grands : Barbra Streisand, Michael Jackson, Aretha Franklin, Tom Jones, Linda Ronstadt, Paul McCartney, Sting, Johnny Mathis, Aaron Neville, Al Jarreau, Mick Jagger, Nancy Wilson ou Diana Ross. Elles ont aussi été souvent reprises au grand écran, notamment dans American Beauty et Jerry Maguire.

Ain’t No Sunshine et Lean On Me figurent dans la liste du magazine Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Le disque Live at Carnegie Hall de Withers en 1973 figure au palmarès Rolling Stone des 50 meilleures captations sur scène.