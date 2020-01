Elle s’est produite au dernier festival Osheaga, elle a lancé un EP en 2018. On la décrit comme « la protégée de Kanye West » depuis qu’elle a prêté sa voix à la chanson Ghost Town de l’album Ye.

Émilie Côté

La Presse

Si on associe beaucoup 070 Shake au mari de Kim Kardashian grâce à son contrat avec GOOD Music, sachez que c’est le Montréalais Dave Hamelin – ancien membre des Stills – qui a réalisé en grande partie son premier album officiel, sorti vendredi dernier (avec Mike Dean).

À l’ère du streaming, Modus Vivendi rend un vibrant hommage au format du 33-tours. Chacune des 14 chansons est meilleure, car elle est là où elle est dans un enchaînement enivrant de rythmes et d’ambiances.

La douce intro de Don’t Break Your Silence et les gros rythmes lourds de Come Around font place à la pièce Morrow – un pur bijou qui donne la chair de poule.

IMAGE FOURNIE PAR LA PRODUCTION Modus Vivendi

En racontant un douloureux chagrin d’amour, Danielle Balbuena remue nos tripes dans tous les registres de voix. Elle chante tout en douceur comme elle rappe avec aplomb avec une impressionnante grandeur d’âme…

Seul bémol, le refrain pop trop sirupeux de l’extrait Guilty Conscience. Et certains clins d’œil peut-être trop évidents à Kanye West (dont le recours à l’Auto-Tune). Sachez que 070 Shake se produira à L’Astral le 29 février. Ce sera sans doute l’un des spectacles dont on dira plus tard « j’étais là ».

★★★★

R&B

Modus Vivendi

070 Shake

GOOD Music/Virgin EMI