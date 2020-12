Gone Is Gone : définir sa propre voie ★★★

Lourd et sombre, If Everything Happens for a Reason… Then Nothing Really Matters at All est la preuve que Gone Is Gone n’a rien d’un éphémère « supergroupe ». Ici, la notoriété individuelle des membres n’a pas d’importance, c’est le groupe qui cherche à définir sa propre voie, dans un réel effort de création qui ne s’apprivoise pas dès la première écoute.