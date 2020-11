Souldia et Tizzo se sont retrouvés l’été dernier dans un chalet pour allier leurs deux univers. En une semaine, l’album collaboratif de 13 chansons OFF a vu le jour.

Le disque démarre sur un banger, le premier extrait dévoilé il y a quelques semaines, Une ligne, qui vient nous happer. La seule autre chanson à avoir cet impact mélodique est Rockstar, en fin d’album. Dans la déclamation, comme dans la production et son refrain, la pièce est retentissante. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas dans cet album d’autres excellentes pièces, au contraire.

La chanson-titre, OFF, amorce une tentative plus commerciale, hautement pop, dans laquelle la signature de Souldia est distincte. L’entraînante chanson, très réussie, est heureusement la seule à embrasser si rondement les codes du rap-radio (sans totalement s’y plier).

Tizzo et Souldia sont fidèles à leur genre respectif, ce qui veut aussi dire que chacun doit se mouler aux particularités du rap de l’autre. On assiste à la fusion d’un rap plus street et trap à un rap qui veut faire danser, plus pop. Montréal rencontre Québec, l’amalgame des deux styles, sur des productions solides, est réussi. Les deux « frères, juste pas de la même couleur » (FAM), ont su parfaitement se compléter. Treize chansons en duo, treize preuves que Souldia et Tizzo étaient destinés à collaborer.

Mentionnons ici le travail de Farfadet, Mo’Ca$hmo, Christophe Martin, Diceplay Beats et P. C sur les beats de l’album. Tout est bien fait à ce chapitre, même si ce sera parfois trop léché au goût de certains amateurs de rap.

Tizzo et Souldia fanfaronnent. Ils répondent aussi à leurs détracteurs, règlent des comptes, par exemple dans La même chose : « On me reproche de toujours parler d’la même chose, mais je connais rien d’autre, tout ce qu’on fait c’est pour notre bien », lâche Souldia, qui, après deux albums cette année, montre qu’il a encore des choses à dire. Dans cette même chanson : « Ils veulent s’approprier le rap mais pas les gars qui viennent avec. »

Le message est clair et tout au long de l’album, l’agilité des plumes de Tizzo et Souldia leur permet de faire ça chaque fois : passer des messages avec des lignes bien montées, aux jeux de mots riches, aux multiples phrases coup de poing.

★★★½

Rap. Tizzo X Souldia. OFF. Disques 7e Ciel et Canicule Records.