L’une des grandes dames de la chanson française, appréciée autant sur le vieux continent qu’ici, au Québec, et ailleurs dans le monde, est décédée. Juliette Gréco s’est éteinte à l’âge de 93 ans, selon ce que rapportent de nombreux médias français.

La Presse Canadienne

La petite Juliette s’était découvert très jeune un amour des arts. Dès 1939, elle est petit rat à l’Opéra de Paris. Mais la réalité de la guerre la frappera de plein fouet. Sa mère devient membre actif de la résistance et la famille est capturée. Juliette évite cependant la déportation en raison de son jeune âge, contrairement à sa mère et à sa sœur aînée, Charlotte, qui ne reviendront de Ravensbrück qu’en 1945.

D’abord emprisonnée à Fresnes, Juliette est quant à elle libérée en 1942 et se retrouve seule à Paris, jusqu’à ce que son ancienne professeure de français ne l’héberge.

En 1945, elle suit des cours d’art dramatique et découvre la vie culturelle de la ville, fréquentant les jeunes artistes et intellectuels de Saint-Germain-des-Prés. Elle fait un peu de théâtre et collabore à une émission de radio consacrée à la poésie.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Juliette Gréco photographiée en juillet 1969.

En 1949, Juliette Gréco se lance dans la chanson et participe à la réouverture du cabaret le Bœuf sur le toit. La même année, elle tombera amoureuse de Miles Davis.

Quelques années plus tard, elle partira en tournée au Brésil et aux États-Unis.

En 1954, elle rencontre le comédien Philippe Lemaire sur le tournage du film Quand tu liras cette lettre de Jean-Pierre Melville, dans lequel elle tient l’un des rôles principaux. L’acteur deviendra son époux, une union qui sera de courte durée puisque le couple divorcera en 1956 après la naissance de la petite Laurence-Marie.

De retour aux États-Unis, Hollywood lui ouvre les bras. Elle tourne dans Le soleil se lève aussi de Henri King et y rencontre le producteur Darryl Zanuck, avec qui elle aura une liaison. Elle tournera dans quelques-unes de ses productions dans les années subséquentes.

Elle fait un retour à la chanson en 1960, sans toutefois abandonner le jeu. Elle tient un premier rôle dans la série télévisée Belphégor ou le Fantôme du Louvre en 1965. La même année, elle rencontre celui qui deviendra son mari, Michel Piccoli. Ils se séparent en 1977.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Juliette Gréco lors d’un passage à Montréal dans le cadre des FrancoFolies en août 2009.

Dans les années 1970, Juliette Gréco participe à de nombreuses tournées à l’étranger — elle viendra notamment au Québec — et continue de sortir des albums.

À cette époque, son pianiste et accompagnateur depuis 1968, Gérard Jouannest, qui était également un fidèle partenaire du chanteur Jacques Brel, devient son compositeur exclusif. Ils se sont épousés en 1989 et ils ne se sont jamais quittés.

En 1982, elle lance son autobiographie, Jujube — faisant référence à son surnom de jeunesse. « Si j’ai écrit Jujube, c’était uniquement pour qu’on ne m’emmerde pas quand je serais morte. Toujours ça qu’ils n’inventeront pas. Quand on est de plus en plus mortel, il faut prendre ses précautions. Parce que tout ça est bien beau, mais ça va arriver bientôt », avait-elle confié au magazine français Les Inrockuptibles, en 1999.

Dans son livre, elle raconte notamment la relation difficile qu’elle a eue avec sa mère, qui a toujours ouvertement affirmé que la petite Juliette était une enfant non désirée. « Comme personne, elle était ce qu’il y a de plus admirable. Mais elle n’a jamais compris ce qu’était être une mère », avait-elle plus tard confié au journaliste Bertrand Dicale, qui a écrit une biographie de la chanteuse publiée 2001.

« Elle ne m’aimait pas. Elle m’a dit un jour que j’étais le fruit d’un viol. J’étais encore très jeune et ignorante, j’ai donc désespérément cherché quel pouvait être cet arbre au nom étrange qui donnait des fruits », a-t-elle dit en 2015 au quotidien Le Monde.

Peu de temps après la publication de ses mémoires, Juliette Gréco remonte sur scène avec un tout nouvel album, Gréco 83, sur lequel elle interprète des textes de Jean Ferrat et de Boris Vian.

En 1984, la chanteuse est honorée parmi les grands : elle devient Chevalier de la Légion d’honneur.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE En 1965. Juliette Gréco rencontre celui qui deviendra son mari, Michel Piccoli. Ils se séparent en 1977.

Au début des années 1990, Juliette Gréco retourne sur scène après plusieurs années d’absence et elle lance un nouvel album éponyme qui comprend des chansons de Julien Clerc. Elle effectue une grande tournée à travers la France, mais aussi au Japon, un pays qu’elle affectionne particulièrement et où elle se plaît à retourner.

À l’automne 1998, elle lance Un jour d’été et quelques nuits, qui comprend des textes signés Jean-Claude Carrière et des musiques de Gérard Jouannest. À la fin de l’été suivant, elle reçoit les insignes d’Officier de l’Ordre national du Mérite par la ministre de la Culture française.

Les années 2000 se poursuivent tout en musique. Fin mai 2001, Juliette Gréco, alors âgée de 74 ans, subit un malaise cardiaque, duquel elle se rétablit heureusement rapidement. Elle peut donc entreprendre une tournée canadienne au cours de l’été.

En 2003, sur Aimez-vous les uns les autres, ou bien disparaissez, Juliette Gréco chante Aragon, reprend Gainsbourg et de grands auteurs-compositeurs français, puis repart en tournée, en France, en Belgique et au Japon. Un album enregistré en concert, le double Olympia 2004, paraît ensuite.

En 2007, on l’honore aux Victoires de la musique, où on lui décerne une « Victoire d’honneur » pour l’ensemble de sa carrière.

En 2008, la chanteuse prête sa voix à la pièce Roméo et Juliette, sur l’album Dante d’Abd Al Malik, preuve que la grande dame ne se soucie guère des différences d’âge et n’hésite pas à collaborer avec la jeune génération. Elle lancera d’ailleurs Je me souviens de tout en avril 2009, un album dont les mélodies sont signées notamment par Abd Al Malik, Orly Chao, Olivia Ruiz, Adrienne Pauly et Miossec.

En 2012, elle propose un autre album de chansons originales, intitulé Ça se traverse et c’est beau, sous le thème des ponts de Paris. La même année, elle obtient un autre honneur, l’insigne de Commandeur de l’ordre national de la Légion d’honneur.

« Compagne de jeu des Enfants Terribles du Paris d’après-guerre, on vous a voulu Muse de l’Existentialisme. Mais vous êtes l’interprète qui donne chaleur et chair aux images d’encre et de papier de ces poètes qui fréquentent alors les caves de Saint-Germain-des-Prés », a déclaré la ministre française de la Culture, Aurélie Filippetti, en lui remettant l’insigne.

L’année suivante, Juliette Gréco rend hommage à Jacques Brel, 35 ans après sa mort. L’album Gréco chante Brel revisite 12 des titres du Belge, dont Amsterdam et Ne me quitte pas.

À 88 ans, la chanteuse a finalement annoncé que le temps des adieux était venu... mais pas avant d’avoir complété une longue tournée, Merci, qui l’a amenée au Québec, notamment à Montréal pendant les FrancoFolies 2015.

Ses chansons les plus célèbres

PHOTO FRANÇOIS GUILLOT, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Juliette Gréco lors d’un spectacle au Musée du Louvre en février 2016.

– Si tu t’imagines (1950), poème de Raymond Queneau, musique de Joseph Kosma.

– Les feuilles mortes (1951), paroles de Jacques Prévert, musique de Joseph Kosma.

– Sous le ciel de Paris (1951), paroles de Jean Dréjac, musique d’Hubert Giraud.

– Je hais les dimanches (1951), paroles de Charles Aznavour et musique de Florence Véran.

– Il n’y a plus d’après (1960), paroles et musique de Guy Béart.

– Jolie Môme (1961), paroles et musique de Léo Ferré.

– La Javanaise (1963), paroles et musique de Serge Gainsbourg.

– Un petit poisson, un petit oiseau (1966), paroles de Jean-Max Rivière et musique de Gérard Bourgeois.

– Déshabillez-moi (1967), paroles de Robert Nyel et musique de Gaby Verlor.

– J’arrive (1971), paroles de Jacques Brel et musique de Gérard Jounannest.

Les grandes dates de Juliette Gréco

PHOTO GEORGES BENDRIHEM, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Sur le plateau de l’émission La chance aux chansons en mars 1985.

– 7 février 1927 : Naissance à Montpellier.

– 1943 : Sa mère et sa sœur, des résistantes à l’occupation nazie, sont déportées au camp de concentration Ravensbrück, en Allemagne, d’où elles seront libérées en 1945. Elle-même est incarcérée à Fresnes, près de Paris, une dizaine de jours, puis libérée en raison de son jeune âge.

– 1949 : Se produit sur la scène du cabaret Le bœuf sur le toit, où elle chante des textes de Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Jacques Prévert... Rencontre Miles Davis.

– 1953 : Épouse le comédien Philippe Lemaire dont elle divorce en 1956, deux ans après la naissance de leur fille Laurence-Marie.

– 1954 : Premier passage à la célèbre salle de concert parisienne de l’Olympia.

– 1965 : Tourne Belphégor ou le fantôme du Louvre pour la télévision.

– 1966 : Épouse Michel Piccoli. Ils se séparent en 1977.

– 1988 : Épouse son pianiste et arrangeur Gérard Jouannest.

– 2015 : Entame une tournée d’adieux.

– 2016 : Décès de sa fille Laurence-Marie, 62 ans, d’un cancer. Juliette Gréco est victime d’un AVC la même année.

– 2020 : Juliette Gréco décède.