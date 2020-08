L’ex-président mélomane Barack Obama a diffusé lundi la liste d’une cinquantaine de chansons constituant sa sélection d’écoute estivale 2020.

« Au cours des derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps à écouter de la musique en famille. J’aimerais vous faire partager quelques-uns de mes coups de cœur estivaux », a-t-il lancé sur Twitter, le message étant coiffé de deux images compilant ses choix. Beyoncé (Already, et en vedette dans Savage Remix, de Megan Thee Stallion), Billie Eilish (My Future), Rihanna et Drake (Work), Frank Ocean (Cayendo) ou encore Princess Nokia (Gemini) figurent parmi les artistes qui ont ravi Obama cette année.

Ce dernier en a profité pour glisser une petite publicité politique dans son message, puisqu’il précise que certains musiciens de la liste – mis en valeur en début de liste – sont présents à la convention démocrate, qui se déroule cette semaine.

L’ancien président n’a pas oublié de remonter le temps, citant aussi des pièces de Bob Marley and The Wailers (Could You Be Loved), de Nina Simone, de Billie Holiday ou encore de Stevie Wonder.

Barack Obama et sa femme dévoilent régulièrement leurs préférences musicales ; l’actuel président des États-Unis ne s’est cependant toujours pas prêté à l’exercice, bien que les morceaux utilisés dans le cadre de ses rallyes politiques – utilisation suscitant parfois l’ire de leurs interprètes – soient scrutés à la loupe.