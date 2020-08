Evelyne Brochu et Félix Dyotte

Maintenant ou jamais, chanson écrite par Félix Dyotte et interprétée par Evelyne Brochu, a été sacrée chanson francophone de l’année par la SOCAN.

Stéphanie Morin

La Presse

Le Prix de la chanson SOCAN récompense depuis 15 ans le travail des auteurs-compositeurs émergents canadiens. Félix Dyotte remporte avec ce prix une bourse de 5000 $.

Celui que l’on connaît aussi à titre de chanteur et de musicien solo s’est fait remarquer depuis plusieurs années grâce à diverses collaborations, notamment avec Pierre Lapointe, Jean Leloup et The Stills.

Maintenant ou jamais est parue sur l’album Objets perdus, d’Evelyne Brochu, sorti en septembre 2019.