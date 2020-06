La Presse vous fait des suggestions pour suivre le Festival de jazz en ligne.

Alexandre Vigneault

La Presse

Jack Broadbent

19 h 20

Dire que Jack Broadbent fait du blues serait limitatif. Il flirte avec la manière habitée du gospel (Holdin’), mêle folk et un peu de bluegrass, tout en maîtrisant aussi parfaitement le blues acoustique… qu’il peut rendre furieusement groovy. Ce jeune Anglais a de la gueule !

Elisapie

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Elisapie

19 h 40

Il y a quelques jours, Elisapie faisait paraître Asuguuq, chanson d’amour et d’atmosphère qui date des séances d’enregistrement de son bel album The Ballad of the Runaway Girl. Sa prestation au Festival de jazz numérique suit de près sa participation au spectacle télévisé de la fête nationale. Elle sera aussi de la fête du Canada virtuelle pour une prestation diffusée sur Facebook.

Miles Davis

PHOTO ARMAND TROTTIER, ARCHIVES LA PRESSE Miles Davis

20 h 23

Miles Davis est venu quatre fois au Festival international de jazz de Montréal. En 1985, à l’occasion de sa troisième visite au Théâtre Saint-Denis, sa prestation a fait l’objet d’une captation ensuite déclinée en disque et en vidéocassette. Monté sur scène à minuit, il offre entre autres des reprises de Time After Time de Cindy Lauper et de Human Nature, succès interprété par Michael Jackson.

