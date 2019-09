Expansion Pack (ne pas confondre avec Anderson .Paak, bien que…) est, ni plus ni moins, le prolongement vitaminé de l’opus La nuit est une panthère, paru il y a un an et sans contredit l’un des meilleurs albums de 2018 pour ses qualités novatrices dans un contexte québécois francophone.

Alain Brunet

La Presse

Concoctés avec Félix Petit, ami et partenaire créatif de Vincent Roberge, les titres de cet EP constituent un complément de même qualité, superbe mélange de soul/R&B, hip-hop, jazz, quiet storm, crooning punkisant et plus encore. De nouvelles collaborations émaillent le tout, les rappeurs Robert Nelson et Maky Lavender s’y expriment dans leur langue maternelle.

Rien de plus normal dans ce parcours hors norme, les thèmes ici abordés sont les trames poétiques d’une nouvelle vie publique remplie à ras bord et des secousses forcément ressenties dans la vie privée.

IMAGE FOURNIE PAR BONSOUND Expansion Pack (EP), de Les Louanges

Grosso modo, on reste dans la même ambiance que dans La nuit est une panthère sauf sur la chanson Drumz, d’inspiration grime (rap britannique avec soutien rythmique post-jungle) et ornée de cordes synthétiques. La nuit reste donc une panthère, mais les griffes du félin sont plus acérées que jamais.

★★★★

Soul/R&B. Les Louanges. Expansion Pack (EP). Bonsound.

> Écoutez le EP sur Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/111417412