Jean Leloup, qui a livré une performance hier lors du gala, fait son entrée dans les Classiques de la SOCAN avec les chansons 1990, Isabelle et Cookie. De son côté, avec trois chansons qu’il a coécrites avec Richard Cocciante – Vivre, Belle et Le temps des cathédrales, de la comédie musicale Notre-Dame de Paris –, Luc Plamondon est le premier dans l’histoire de la SOCAN à avoir atteint le plateau des 40 classiques. Aussi parmi les nouveaux classiques : Drinking in L.A. de Bran Van 3000, Je ne t’aime plus de Mario Pelchat, Soul Pleureur de Dubmatique et E Uassiuian de Kashtin.