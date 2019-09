De retour après 12 ans d’absence sur scène et 15 ans d’absence discographique, les membres de Fly Pan Am ont mené de nombreuses explorations sonores (Pas chic chic, Feu Thérèse, Avec le soleil sortant de sa bouche, Panopticon Eyelids, Tim Hecker, K.A.N.T.N.A.G.A.N.O., etc.) avant de se retrouver, en 2017, dans la configuration originelle : Jean-Sébastien Truchy, basse, Félix Morel, Roger Tellier-Craig et Jonathan Parant, guitares, et il faut inclure la lutherie numérique dans la lutherie ici exploitée.

Alain Brunet

La Presse

Jadis associé à la mouvance post-rock dans le sillage de Godspeed You ! Black Emperor, le groupe montréalais a vachement retravaillé son identité sonore, sans négliger une attitude rock toujours dominante. Fly Pan Am propose ici une puissante mixtion électro, bruitiste, shoegaze, post-punk et plus encore.

PHOTO FOURNIE PAR CONSTELLATION Fly Pan Am

Il y a lieu d’apprécier l’équilibre atteint entre consonances et dissonances, entre rythmes soutenus et cassures rythmiques, entre référents sonores connus et collages sonores inédits. C’est ainsi qu’un groupe peut prétendre à une authentique renaissance. Nouveau décollage, dans le cas qui nous occupe…

★★★★ C’est ça. Fly Pan Am. Constellation.

> Écoutez des extraits sur Soundcloud : https://soundcloud.com/constellation-records