Kate and Me, de Pone

Atteint de la maladie dégénérative de Lou Gehrig, l’artiste Pone, du groupe de rap français Fonky Family, a voulu continuer à créer de la musique. Ne pouvant plus bouger ni parler, Guilhem Gallart (de son vrai nom) a composé son album Kate and Me… avec ses yeux.

Marissa Groguhé

La Presse

Ses mouvements de paupières lui permettent de communiquer. La technologie que l’homme tétraplégique utilise pour s’exprimer lui a servi à former un disque de 11 titres rendant hommage à Kate Bush. C’est la première fois qu’un opus est fabriqué de cette manière.

Celui qui est derrière les beats des albums de la Fonky Family s’éloigne de ce qu’on connaissait de lui. Son premier album solo (offert gratuitement en ligne) est instrumental et plus expérimental.