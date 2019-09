En voilà un qu’on n’attendait plus. Alain Souchon a annoncé hier matin la sortie d’un nouvel album à venir le 18 octobre, et a lancé du même coup deux chansons, Âmes fifties (le titre de l’album) et Presque (coécrite avec Édouard Baer), toutes deux assorties de très jolis clips.

Josée Lapointe

La Presse

On retrouve dans les deux pièces la touche souchonniène classique et indémodable, les mélodies qui se retiennent du premier coup, la chaleur de la voix, le romantisme, la mélancolie légère. Âmes fifties arrive 11 ans après le dernier album solo d’Alain Souchon, et cinq ans après son album de duos avec Laurent Voulzy.