(Newark) L’incomparable carrière de Missy Elliott, la rappeuse-compositrice-interprète-productrice-danseuse dont les vidéoclips ont fait évoluer les choses au cours des deux dernières décennies, a été honorée lors du gala des MTV Video Music Awards (VMA), lundi soir. Taylor Swift a également occupé le devant de la scène avec son hymne de la fierté arc-en-ciel You need to calm down.

Mesfin Fekadu

Associated Press

Missy Elliott a remporté le prix Michael Jackson Video Vanguard et a donné vie sur scène à ses célèbres clips colorés, de Work It à Lose Control, au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey.

L’artiste a même ressorti le grand sac de plastique gonflé qu’elle portait avec assurance et charisme dans la vidéo de The Rain (Supa Dupa Fly) parue en 1997.

« J’ai travaillé de manière assidue pendant plus de deux décennies et jamais je n’ai cru que je me retrouverais ici pour recevoir ce prix », a déclaré l’icône du rap.

Âgée de 48 ans, elle a également dédié son prix à la communauté de la danse et a révélé que ses inspirations en matière de vidéoclips venaient de Janet Jackson, Madonna, Peter Gabriel et Busta Rhymes.

Elle a également profité de son discours de remerciement pour rendre hommage à la défunte icône du R & B, Aaliyah, de qui elle était proche et avec laquelle elle a collaboré. Dimanche dernier marquait le 18e anniversaire du décès d’Aaliyah.

« Aaliyah, je t’aime. Tu nous manques », a simplement dit la vedette de la soirée.

Taylor Swift a donné le ton aux VMA avec un numéro passant de la pop star éblouissante à l’auteure-compositrice-interprète. Elle a d’abord offert une performance colorée de You Need to Calm Down, la chanson qui a remporté le prix de la vidéo de l’année. Elle s’est ensuite mise à la guitare pour interpréter la ballade Lover, chanson titre de son album paru vendredi.

« Je veux simplement dire qu’il s’agit d’un prix voté par les fans, donc je tiens tout d’abord à remercier les fans, car plusieurs positions sont exprimées dans cette vidéo, et comme vous avez voté pour cette vidéo, cela signifie que vous voulez un monde où tous sont égaux », a déclaré l’artiste en recevant son prix.

Taylor Swift est montée sur scène accompagnée de plusieurs membres de la distribution de la vidéo qui dénonce les homophobes et ses propres détracteurs. Avant le lancement de la vidéo, la chanteuse avait annoncé son soutien à la loi sur l’égalité.

You Need to Calm Down a également remporté le prix de la vidéo véhiculant un message positif.

Parmi les autres gagnants, on retrouve Cardi B, qui a remporté la catégorie hip-hop pour Money ; Jonas Brothers, dans la catégorie pop avec Sucker ; Shawn Mendes et Camila Cabello dans la catégorie meilleure collaboration pour Senorita; The Chainsmokers et Bebe Rexha dans la catégorie musique « dance » pour Call You Mine.

Le prix de la chanson de l’année a été remis à Lil Nas X et Billy Ray Cyrus pour Old Town Road, la chanson étant demeurée le plus longtemps de l’histoire au sommet du palmarès Billboard Hot 100.

« C’est mon premier prix à vie », a déclaré le jeune artiste de 20 ans.