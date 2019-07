Avoir les Backstreet Boys dans l'ADN

Elles ont jadis bloqué la rue Sainte-Catherine lors de leur passage à MusiquePlus. Elles ont été les premières à leur vouer un amour démesuré en remplissant l'auditorium de Verdun bien avant leur succès planétaire. Et, 26 ans plus tard, les Montréalaises (allons-y avec la majorité) restent des admiratrices incontestées des Backstreet Boys.

Les jeux de lumière tout en synchronisme ajoutaient aux performances fougueuses des BSB, qui n'ont rien perdu de leur énergie d'antan. Pour le DNA World Tour, pas de ring de boxe ou de faux feu de camp comme dans la tournée This Is Us ; la mise en scène est plus épurée, laissant toute la place aux cinq chanteurs.

Les Backstreet Boys ont compris une chose : on ne change pas une formule gagnante. Les chorégraphies exécutées avec synchronisme, les clins d'oeil coquins, l'étiquette propre à chacun : A.J. le bad boy, Brian le boute-en-train, Nick le sex-symbole, Howie le romantique et Kevin... le préféré des mamans.

« On a tripé ben raide ! Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, ce show-là ! Demain, on n'aura plus de voix, c'est sûr ! », résumaient les soeurs Cindy et Stéphanie Martel, à leur sortie du concert. Fans depuis l'enfance, elles s'étaient même confectionné des t-shirts à l'effigie de leurs idoles.

« Vous êtes les meilleurs fans des BSB depuis 26 ans », dit-il avant d'entreprendre en solo Nobody Else, suivie de New Love, une pièce du nouvel album DNA. L'entrain de la foule ne manque pas alors qu'il interprète ce récent morceau, mais l'engouement n'a rien à voir avec la réaction qui suit lorsque les premières notes de Get Down, l'un des plus grands succès du groupe, retentissent. Même les placières peinent à se contenir et dansent en chantant.

L'amour inconditionnel

Les Backstreet Boys n'ont pas oublié les 85 000 fans qui étaient allées les voir en spectacle au festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, à la fin des années 90. Ce concert historique les a fait connaître au monde entier et a propulsé leur carrière aux États-Unis.

« Montrééééééal ! C'est complètement incroyable. Cette place en entier est sold out ce soir ! Ça veut dire que vous aimez toujours les BSB ! Mais nous vous aimons aussi. On s'ennuyait de vous ! », remercie Nick en savourant la réaction chaleureuse qu'il vient de susciter. Pointant une pancarte rose fluo d'une admiratrice marquée d'un gros « DNA », le plus jeune membre du groupe ajoute : « Saviez-vous que Montréal est dans l'ADN des Backstreet Boys ? On vous aime, et c'est bon d'être de retour. Si vous êtes fans depuis 26 ans, criez. »