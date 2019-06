Louise Portal: c'est ma toune!

Louise Portal suit la carrière de Charles Aznavour depuis sa tendre enfance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Je me souviens très bien de lui quand il venait en spectacles à Chicoutimi », dit celle qu'on a vue récemment dans les séries Trop et Cheval-Serpent. « Puisqu'il était aussi acteur, il incarnait chacune de ses chansons comme s'il leur donnait de nouvelles couleurs avec un pinceau. »

Quelques années plus tard, alors qu'elle était pensionnaire aux Ursulines à Québec, elle et ses camarades ouvraient les fenêtres, la nuit, pour entendre les jeunes chansonniers qui habitaient dans les appartements du Vieux-Québec. « On souhaitait vivre cette vie d'artiste. Au milieu des années 60, les Québécois regardaient beaucoup vers la France, comme si c'était un eldorado francophone. On rêvait de Paris. »

La bohème la replonge instantanément à l'époque de ses 18 ans, quand elle est arrivée à Montréal et qu'elle rêvait de devenir actrice. « J'avais été refusée au Conservatoire d'art dramatique et à l'École nationale de théâtre, mais je suis déménagée à Montréal quand même. Il n'était pas question que j'abandonne mon rêve. Je me suis dit que j'allais me présenter aux auditions l'année suivante. » Entre-temps, elle a gagné un prix d'interprétation en jouant dans une pièce au cégep du Vieux Montréal, durant la première année des cégeps. « Cette année-là, j'ai fait mon premier voyage à Paris. À mon arrivée à Montmartre, j'ai ressenti un effet wow ! »

Aujourd'hui, lorsqu'elle réécoute La bohème, elle devient très émotive.