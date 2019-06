Les Rolling Stones de retour sur scène

Le groupe, formé il y a plus de 50 ans, a ouvert le bal avec Street Fighting Man et Let's Spend the Night Together.

« C'est un plaisir d'être de retour à Soldier Field - pour la huitième fois », a déclaré Jagger avant de se lancer dans la troisième chanson, Tumbling Dice.

Tous les membres des Stones ont maintenant passé le cap des 70 ans. Le guitariste Keith Richards a 75 ans. Ronnie Wood a 72 ans. Le batteur Charlie Watts est le membre le plus âgé, à 78 ans.