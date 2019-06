À voir dimanche aux Francos

Josée Lapointe

La Presse Salebarbes, Sara Dufour et Safia Nolin font partie des artistes qui monteront sur scène dimanche aux Francos.

Salebarbes Première occasion de voir Salebarbes sur scène à Montréal, groupe cinq étoiles qui se consacre à la musique acadienne et cajun. Kevin McIntyre, Jean-François Breau, les frères Éloi et Jonathan Painchaud et George Belliveau ont comme seul objectif de faire danser les gens avec des chansons traditionnelles qu'ils interprètent avec respect, mais aussi, et surtout, avec un entrain contagieux. Scène Loto-Québec, 20 h

Sara Dufour

Sara Dufour montera sur la scène Loto-Québec ce soir, à 18 h.

Avec son énergie débordante, sa voix qui parfois égratigne et qui parfois caresse et son country-folk ancré dans le présent, Sara Dufour est déjà l'une des révélations de 2019. Son deuxième album, sorti ce printemps, nous a dévoilé une artiste unique, et on a très hâte de voir de quel bois la chanteuse originaire de Dolbeau-Mistassini se chauffe sur scène. Parions qu'elle y mettra vite le feu. Scène Loto-Québec, 18 h

Safia Nolin

Safia Nolin sera sur la scène Bell ce soir, à 21 h.