 Céline Dion «émue, triste, heureuse» de quitter Las Vegas 

(LAS VEGAS) Céline Dion a mis un terme, hier soir, à une résidence de 16 ans au Caesars Palace. Et la chanteuse n'a pas caché ses émotions, un mélange de tristesse et de joie, aux spectateurs de ce dernier grand concert, dont beaucoup de Québécois et son danseur Pepe Munoz.

Avant même qu'elle ait entamé sa première chanson, The Power of Love, Céline Dion a été accueillie par une longue ovation. Tout au long de ce succès qu'elle chante depuis plus de 25 ans, les gens sont restés debout, si heureux de vivre avec elle ce dernier spectacle. Et ils ont attendu qu'elle quitte la scène pour aller se changer, quelques chansons plus tard, avant de s'asseoir.

« C'est difficile de décrire comment je me sens ce soir... Je suis excitée, émue, apeurée, triste, heureuse », a lancé Céline Dion.

Tout au long de cette dernière représentation, la chanteuse a regardé avec intensité ses 26 musiciens et ses 3 choristes. Beaucoup sont québécois, et elle a pris le temps de les remercier sur scène, notamment le violoniste Philippe Dunnigan, le directeur musical Scott Price et le choriste Barnev Valsaint.

Avec la fin de cette ère, elle perd plusieurs d'entre eux, qui ne la suivront pas dans sa prochaine tournée mondiale.

À un certain moment, alors que les spectateurs du parterre étaient encore debout, elle les a priés de prendre place dans les fauteuils rouges : « Je pense que vous avez payé très cher pour vos places, alors assoyez-vous dessus un peu ! »

Ce côté bouffon, qui explose bien souvent en entrevues, était plus modéré au Colosseum. Elle a accompagné ses blagues de simagrées, a encore fait preuve d'autodérision, mais de manière plus naturelle et avec parcimonie. Ses interactions comportaient encore quelques moments trop forcés, mais ils n'étaient pas fréquents.

Et avouons que, puisque la mise en scène du spectacle était sobre et élégante, ç'aurait juré de la voir faire le clown d'un bout à l'autre du concert.

Céline Dion a dit dernièrement qu'elle était maintenant une adepte du ballet. Sur scène, cette nouvelle passion est flagrante. Ses chorégraphies sont bien ficelées, et les gestes précis et fluides. Elle dégage une sensualité nouvelle qui lui sied, qui lui donne encore plus une aura de diva et de mystère. Tout cela s'agence à merveille avec les grandes ballades qui ont fait en partie son succès, dont because You Loved Me et My Heart Wil Go on.

La seule fois où cette passionnée de mode a opté pour une tenue moins conservatrice, au cours du spectacle, est lors du medley plus dansant ; elle a notamment interprété avec brio Purple Rain de Prince. Elle portait alors une courte robe futuriste, argentée avec des touches de rose et de larges épaulettes à la Lady gaga. Un look très cool pour accompagner l'un des bons numéros de la soirée.