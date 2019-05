Jesse Mac Cormack: en accéléré ★★★½

Connu du Grand Montréal musical - mais moins du grand public -, le multi-instrumentiste est sorti de l'ombre en 2014 avec un premier minialbum, Music for the Soul.

Cinq ans et deux EP plus tard, il consolide ses expérimentations folk et concentre ses apprentissages sur un « long jeu » attendu, Now.

Le titre et la pochette du disque - une photo du fils de Mac Cormack dans la vallée de la Mort, jadis emplie d'eau - résument bien l'urgence qui enfièvre les 10 pièces, tant du côté des paroles (« Don't love me back, 'cause nothing lasts, nothing returns ») que des rythmes haletants (Stay, Now, Ever Go Now), plus rock qu'à l'accoutumée.