 Le guitariste Peter Frampton révèle être atteint d'une maladie dégénérative rare 

Agence France-Presse New York

L'artiste, dont l'album Frampton Comes Alive ! en 1976 reste l'un des enregistrements live les plus vendus au monde, a déclaré à CBS News qu'il faisait autant de musique que possible depuis que cette maladie incurable (myosite) a été diagnostiquée.

« Entre octobre et il y a deux jours, nous avons fait 33 nouveaux morceaux », a déclaré Peter Frampton, récompensé d'un Grammy à la fin des années 2000. « Je veux enregistrer autant que je peux, pour des raisons évidentes. »

Il a dit avoir appris la nouvelle après être tombé sur scène, il y a plus de trois ans, et sentir que ses muscles perdaient en force plus vite depuis l'automne dernier.

Pour chaque entrée vendue de sa tournée d'adieu, un dollar sera reversé à l'institut médical où il est soigné, a-t-il dit au magazine Rolling Stone.