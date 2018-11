Apashe et Wasiu, cowboys psychédéliques

Dans le vidéoclip pour Majesty, qui a déjà récolté près de 200 000 vues sur YouTube en moins d'une semaine, on trouve: une toile de fond majestueuse (gracieuseté des grands espaces québécois), des scènes de style western à la sauce urbaine et un scénario éclaté, limite psychédélique. La Presse s'est entretenue avec le trio montréalais derrière la création, le DJ Apashe, le rappeur Wasiu et le réalisateur Adrian Villagomez. Décryptage.

Le clip

La genèse

Tout commence par une soirée en Russie, durant la tournée d'Apashe. Lui et le photographe Adrian Villagomez sont au centre-ville de Moscou lorsqu'ils croisent des passants à cheval. «On leur a demandé si John [Apashe] pouvait monter sur un cheval, ils ont accepté et j'ai pris des photos», raconte Adrian Villagomez. Une idée de vidéoclip naît de ce visuel qui se rapporte parfaitement au «côté majestueux de la chanson» Majesty. Quelque temps plus tard, de retour à Montréal, les deux amis reparlent, d'abord à la blague, de cette idée de clip qui tourne autour d'Apashe et de Wasiu sur des chevaux. «À un moment, on s'est juste dit qu'on le faisait», dit Apashe. Le DJ souhaite garder un côté «street» dans le concept: ils décident donc que tous les protagonistes seront vêtus d'habits colorés de sport Adidas. «On s'est dit que ça allait faire un beau clash, que ça apporterait un contraste avec le décor épique», note Adrian Villagomez. Le succès de Majesty, dont la version sans clip sortie en février accumule près de 5 millions de vues sur YouTube, les a encouragés à ne pas se mettre de barrières dans la création du clip. «On ne s'est pas imposé de filtre, on ne s'est pas dit que c'est absurde et qu'on n'allait pas le faire, on est plutôt allé dans le sens contraire», commente le réalisateur. En résulte un produit «un peu incongru, mais qui marche bien».

Le texte

Un monde nouveau

Le jeune DJ d'origine belge Apashe n'en était pas à sa première collaboration avec Wasiu. Ce dernier avait prêté sa voix à un premier morceau, The Landing, en 2016. L'hiver dernier, alors qu'il concoctait l'EP Requiem, il a recontacté Wasiu. «Il m'a dit qu'il travaillait sur son album, qu'il allait m'envoyer des chansons, et de lui dire laquelle j'aimais», raconte le rappeur. Il écoute alors Majesty, le premier des trois instrumentaux de l'EP, qu'Apashe lui fait parvenir. «Je n'ai même pas écouté le reste, après 10 secondes, j'avais décidé, dit Wasiu. Je lui ai dit que je voulais celle-là.» Tout en souhaitant lui laisser la liberté de créer à sa guise, Apashe donne à Wasiu quelques indications: il lui parle de la pièce originale sur laquelle il s'est basé, Rex tremendae majestatis, signée Mozart. L'EP est un hommage au Requiem du grand compositeur viennois, et Apashe tient à ce qu'il y ait une référence directe. De là, Wasiu écrit un texte qui traite de «la mort de l'ordre ancien et d'un monde nouveau qui s'ouvre». «Ça s'inspire de ce qu'Apashe fait, ajoute-t-il. Il prend la musique classique, y met sa touche, la modernise et crée un nouveau commencement sur les fondations du passé.»