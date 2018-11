Le journaliste Michel Pepin est mort

Selon Radio-Canada, il était entouré de ses proches, dont son fils, l'économiste Simon Tremblay-Pepin.

M. Pepin luttait contre la maladie depuis longtemps.

En mars 2016, il avait annoncé sur les réseaux sociaux que des ennuis de santé « l'empêchaient désormais d'analyser la politique québécoise ». Un an plus tard, il avait écrit que son congé se prolongeait, ajoutant qu'il « allait bien ».

Michel Pepin, le fils du syndicaliste Marcel Pepin, couvrait depuis 2010 la politique québécoise à l'Assemblée nationale en tant que journaliste et analyste.

Il avait commencé sa carrière dans le Bas-Saint-Laurent à la télévision et la radio locales. Il s'était joint à Radio-Canada en 1988, après avoir brièvement travaillé au bureau de la ministre conservatrice Monique Vézina, à Ottawa.

Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, lundi après-midi, pour saluer ce « chic type », un journaliste « intègre et sympathique ».

Les politiciens de toutes allégeances se sont dits attristés par la nouvelle.

Le premier ministre du Québec François Legault a déclaré sur Twitter qu'il gardait de bons souvenirs de « cet homme brillant et affable ».

La députée péquiste Véronique Hivon a dit qu'elle était « frappée par une grande tristesse » pour ce journaliste qu'elle « estimait et respectait beaucoup ».

L'ancienne députée libérale Fatima Houda-Pepin a parlé de lui comme l'un des « analystes les plus brillants ». « Il faisait dans la nuance et non dans le jugement », a-t-elle écrit sur Twitter.