 Des activités pour réfléchir et s'amuser au Salon du livre 

De nouvelles plumes

C'est une nouveauté cette année au Salon: trois invitées d'honneur - Joséphine Bacon, Martine Delvaux et Heather O'Neill - marraineront chacune trois auteurs et auteures qui ont publié leur premier roman en 2018. L'Anglo-Montréalaise Heather O'Neill, dont le plus récent roman Hôtel Lonely Hearts a été publié chez Alto en début d'année, sera aux côtés de Christiane Vadnais, Ariane Lessard et Simon Paradis pour nous faire découvrir leur nouveau roman.

Jeudi 15 novembre, de 15 h à 15 h 45, à L'Agora.

Un entretien entre Dany Laferrière et Marc Levy

L'écrivain et académicien Dany Laferrière, qui fait partie des huit invités d'honneur de cette édition, se prêtera au jeu d'une entrevue croisée en compagnie du romancier français Marc Levy. Les deux auteurs se connaissent et éprouvent une grande admiration pour le travail de l'autre. Ils s'entretiendront de leur plus récent ouvrage ainsi que de leur amour des livres. Une rencontre qui s'annonce fort intéressante.

Samedi 17 novembre, de 12 h 30 à 13 h 15, à La Grande Place.

Nelly Arcan en voix et en musique

L'oeuvre de Nelly Arcan revit ces jours-ci sous la forme d'un livre audio, baptisé Les voix de Nelly Arcan et produit par l'organisme Vues et Voix. À l'occasion de son lancement officiel au Salon, les comédiennes Fanny Malette, Sophie Cadieux, Angèle Coutu et Pascale Montpetit liront des extraits de l'oeuvre de l'écrivaine québécoise, accompagnées par la musique de Mara Tremblay.

Jeudi 15 novembre, de 18 h 30 à 19 h 15, à La Grande Place.