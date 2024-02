Salon du livre jeunesse de Longueuil Petits lecteurs devenus grands

Auteurs et jeunes lecteurs ont rendez-vous au Salon du livre jeunesse de Longueuil, du 9 au 11 février. À l’approche de la 18e édition de cet évènement gratuit, La Presse s’est entretenue avec les comédiens Jean-François Pronovost et Catherine Trudeau, respectivement porte-parole et invitée d’honneur de cette grande fête.