Une candidate républicaine au poste de secrétaire d’État du Missouri suscite la controverse après avoir brûlé au lance-flamme un livre québécois jeunesse traitant de questions reliées à la sexualité.

Dans une vidéo diffusée en ligne, sur le réseau social X, Valentina Gomez affirme qu’une fois élue comme secrétaire d’État, elle compte brûler tous les ouvrages qui « endoctrinent et sexualisent nos enfants ». Elle ajoute ensuite le slogan « MAGA », pour « Make America Great Again », popularisé par Donald Trump.

On peut voir dans la vidéo que le livre en question s’intitule Tout nu !, publié en mars 2019 chez Cardinal, qui se veut un dictionnaire de la sexualité s’adressant aux jeunes et aux adolescents. Au Québec, l’œuvre avait remporté le Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal, en 2020. Elle a depuis été traduite en anglais et est distribuée dans plusieurs bibliothèques et librairies aux États-Unis.

Écrit par Myriam Daguzan Bernier et illustré par Cécile Gariépy, ce répertoire de 150 mots aborde de près ou de loin des concepts comme l’avortement, les infections transmises sexuellement (ITSS), la masturbation, la grossophobie, l’image corporelle ou encore le marketing genré.

Plusieurs autres questions telles que la découverte, l’acceptation de soi et le plaisir sexuel y sont aussi abordées, rapportait une entrevue de La Presse avec l’autrice.

Le docteur Réjean Thomas, qui signe la préface du livre, avait quant à lui dit espérer que ce dictionnaire offre « aux jeunes la possibilité de se construire, sans préjugés, dans le respect et la dignité, et de contribuer activement au développement de leur société ».

Controverse en ligne

Rapidement, plusieurs internautes n’ont pas manqué de dénoncer la situation. « Allez-y et nommez-moi une époque historique où les gens qui brûlaient des livres étaient les gentils », a illustré l’un d’eux. « Brûler des livres, c’est mal. Brûler n’importe quel livre est une erreur », a jugé un autre, suivi par plusieurs autres.

Le réseau social a dans un premier temps restreint la visibilité de ladite publication, en précisant que celle-ci « pourrait enfreindre les règles contre les conduites haineuses ». Cette mention a toutefois ensuite été retirée ; Mme Gomez a d’ailleurs remercié le patron de X, Elon Musk, « de protéger la liberté d’expression ».

Dans un courriel envoyé au média américain NBC, le directeur de campagne de la candidate, Maicoll Gomez, a fait valoir qu’il faut à tout prix arrêter « de mettre dans les bibliothèques des livres sur la sexualisation, l’endoctrinement et la manipulation des enfants ». Ces derniers « doivent apprendre les mathématiques, les sciences, développer leurs compétences relationnelles, se mettre en forme, tout en protégeant leur innocence », a-t-il dit.

Ce n’est pas la première fois que des livres brûlés attirent l’attention dans l’État du Missouri. En septembre dernier, le sénateur Bill Eigel avait déclaré après la diffusion d’une vidéo où on le voyait brûler des boîtes en carton qu’il n’hésiterait pas à brûler des livres qu’il trouve dommageables.