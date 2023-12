« Si mes écrits peuvent également contribuer à sauver la vie d’autres personnes, rien ne me rendrait plus heureux », a déclaré le Norvégien Jon Fosse lors d’une conférence à Stockholm, avant la cérémonie de remise des prix Nobel qui aura lieu dimanche.

(Stockholm) « L’écriture peut sauver des vies », a affirmé jeudi le Norvégien Jon Fosse, lauréat 2023 du Nobel de littérature, évoquant dans une conférence avant la remise de son prix les nombreux suicides figurant dans ses écrits.

Agence France-Presse

« Si mes écrits peuvent également contribuer à sauver la vie d’autres personnes, rien ne me rendrait plus heureux », a déclaré le dramaturge lors d’une conférence à Stockholm, avant la cérémonie de remise des prix Nobel qui aura lieu dimanche.

L’auteur a admis qu’il y avait plus de suicides dans ses œuvres qu’il « n’aime à le penser ». « J’ai eu peur d’avoir, de cette manière, contribué à légitimer le suicide », a déclaré M. Fosse.

Mais des lecteurs lui ont aussi déclaré que ses écrits « leur avaient tout simplement sauvé la vie », après l’annonce de son prix Nobel, a-t-il relaté, affirmant avoir été très touché de ces témoignages.

« Dans un sens, j’ai toujours su que l’écriture pouvait sauver des vies, peut-être même a-t-elle sauvé la mienne », a-t-il ajouté.

L’Académie suédoise avait annoncé en octobre avoir distingué l’écrivain de 64 ans « pour ses pièces de théâtre et sa prose novatrices, qui ont donné une voix à l’indicible ».

Parfois comparé à Samuel Beckett, autre dramaturge lauréat du prix Nobel, Jon Fosse fait fi de l’intrigue, réduite à un strict minimum, et recourt à une langue simple et dépouillée où la clé de compréhension est dans le rythme, la musicalité et les pauses.

Jon Fosse recevra son prix, accompagné d’une médaille et d’une somme de 11 millions de couronnes suédoises (1,4 million $), des mains du roi Carl XVI Gustaf, le jour anniversaire de la mort en 1896 du scientifique et inventeur Alfred Nobel.