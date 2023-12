Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Les lettres attachées, David Goudreault

Pendant trois saisons à l’émission Bonsoir bonsoir !, l’auteur de La bête a livré des performances sur scène sur toutes sortes de thèmes, fort de son expérience de slameur. Ce recueil rassemble ses 15 textes adaptés et accompagnés de ses réflexions sur le sujet. « Un défi en soi », note David Goudreault en introduction du livre, en expliquant qu’il n’écrit pas de la même façon pour être lu que pour être écouté. N’empêche, ses textes ont désormais droit à une seconde vie.

Les lettres attachées David Goudreault Libre Expression 104 pages

Dictionnaire amoureux des écrivains français d’aujourd’hui, Frédéric Beigbeder

« Ceci est le jugement d’un romancier français sur ses collègues de bureau », écrit Frédéric Beigbeder en présentation de ce dictionnaire amoureux. Et une façon de concurrencer Wikipédia, ajoute-t-il avec humour. En tout, 281 écrivains sont recensés, de Constance Debré à Mathias Énard, en passant par Jonathan Littell, Édouard Louis ou encore Jean-Christophe Grangé. « Un inventaire injuste, car résolument subjectif », selon l’auteur (et critique littéraire), qui s’est quand même basé sur des critères précis, comme le fait que les écrivains choisis soient encore en vie et publient en français. Un ouvrage qui intéressera tous les grands lecteurs, au point de donner envie de (re)lire des auteurs auxquels on ne pensait peut-être plus.

Dictionnaire amoureux des écrivains français d’aujourd’hui Frédéric Beigbeder Plon 609 pages

La danseuse, Patrick Modiano

Prix Nobel de littérature et Prix Goncourt, auteur d’une trentaine de romans, l’écrivain français Patrick Modiano n’a plus besoin de présentation. Il raconte ici le quotidien d’une danseuse dans une école de danse parisienne et de son jeune fils, dont s’occupe le narrateur – souvenirs qu’il revisite près de 50 ans plus tard.

La danseuse Patrick Modiano Gallimard 112 pages

Mon tour de manège, Gilles Legardinier

L’auteur de best-sellers français revient avec un nouveau roman teinté d’humour. Son héroïne, Amandine, reçoit une lettre qui va changer sa perspective de la vie et la forcer à reprendre son destin en main. Une lecture qui, dès les premières pages, réussit à procurer ce sentiment d’être en bonne compagnie.

Mon tour de manège Gilles Legardinier Flammarion 448 pages

Reykjavík, Katrín Jakobsdóttir et Ragnar Jónasson

Ragnar Jónasson est l’un des auteurs de polars islandais les plus lus, et il a écrit ce roman à quatre mains avec nulle autre que la première ministre d’Islande. Une énigme captivante comme il sait si bien les construire, autour de la disparition jamais élucidée d’une jeune fille.

Reykjavík Katrín Jakobsdóttir et Ragnar Jónasson (traduit par Jean-Christophe Salaün) La Martinière 448 pages

Mon cœur en cendres, Olivier Adam

L’auteur d’À l’abri de rien et Dessous les roses a publié un premier recueil de poésie tout récemment ; mais il a également écrit des romans pour jeunes adultes – et ce nouveau titre est le quatrième. C’est le genre d’histoire bouleversante et inoubliable quand on est adolescent, sur l’éveil des sens, l’amour et la mort, entre séances de surf et fêtes ardentes, le temps d’un été.