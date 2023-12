Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine : Stanley Péan, qui célèbre ses 35 ans de carrière littéraire cette année et dont le nouveau recueil de nouvelles illustré, Cartes postales d’outre-monde, vient de paraître simultanément avec la réédition de son tout premier, La plage des songes, ainsi que sa nouvelle biographie d’un musicien phare du jazz québécois, Michel Donato : bleu sur le vif.

Le dernier revival d’Opal & Nev

Le dernier revival d’Opal & Nev Dawnie Walton (traduit de l’anglais par David Fauquemberg) Zulma 512 pages

« C’est un premier roman américain dont la forme flirte avec l’oralité. Il raconte une histoire fictive qui s’étend de l’aube des mouvements des droits civiques aux années de Donald Trump. [L’autrice] a essayé de recréer la structure des documentaires sur le rock à l’écrit, mais c’est vraiment une fiction qui est portée par un souffle romanesque épique. On y suit une jeune femme qui se met à enquêter sur une histoire qui est à la fois d’actualité et personnelle parce que c’est la relation de son père avec Opal Jewel, qui a formé avec lui un duo célèbre à la Ike et Tina Turner. C’est tout ce qui s’est passé entre eux, l’époque, aussi, du rock des années 1970. C’est vraiment fascinant, la manière dont c’est construit. »

Au square Gardette

Au square Gardette Rober Racine Boréal 312 pages

« C’est un essai biographique sur la vie du compositeur québécois Claude Vivier. Orphelin, adopté par une famille modeste au sein de laquelle il va être [agressé] sexuellement, il va devenir une des étoiles de la musique électroacoustique canadienne. À partir de juin 1982, il séjourne à Paris grâce à une bourse du Conseil des arts et il travaille à l’écriture d’un opéra sur Tchaïkovski. Il va se faire assassiner le 7 mars 1983, à 34 ans, par un jeune prostitué. Rober Racine est écrivain, compositeur également, et il a été l’ami de Claude Vivier dans les dernières années de sa vie. Dans ce livre, il réfléchit au lien entre meurtre et création et va nous offrir sa perception de la trajectoire de Vivier. »

Zen in the Art of Writing

Zen in the Art of Writing Ray Bradbury Bantam 176 pages

« Je suis un admirateur de Bradbury depuis l’adolescence et, pourtant, je suis tombé sur ce livre-là seulement récemment et par hasard. Il date de 1990. Essentiellement, c’est un livre qui porte sur son amour pour l’écriture. J’ai lu les premiers chapitres et c’est de la pure délectation. C’est un recueil d’articles qui ont été publiés à droite et à gauche, ses conseils pratiques sur l’art d’écrire, de la recherche d’idées jusqu’au développement de son propre style ; en même temps, c’est l’histoire de sa carrière en tant qu’auteur prolifique. Ce n’est pas un how to book, c’est vraiment une réflexion et un hommage à l’écriture, à la littérature et, surtout, à l’art du conteur. »