La liste des 52 titres en lice pour le volet adulte du Prix des libraires du Québec est maintenant connue.

Parmi les 10 titres retenus dans la catégorie roman-nouvelles-récit québécois, on en compte trois parus chez Héliotrope au cours des derniers mois : Les ombres familières, de Vincent Brault, Chaque blessure est une promesse, de Simon Brousseau, et Ça aurait pu être un film, de Martine Delvaux. Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour (Alto), Granby au passé simple, d’Akim Gagnon (La Mèche), Le compte est bon, de Louis-Daniel Godin (La Peuplade), Hotline, de Dimitri Nasrallah (traduit par Daniel Grenier chez La Peuplade), et La version qui n’intéresse personne, d’Emmanuelle Pierrot (Le Quartanier), font également partie de la liste.

Dans la même catégorie hors Québec ont été choisis entre autres Triste tigre, de Neige Sinno (P. O. L.), Humus, de Gaspard Kœnig (Éditions de l’Observatoire), La justice des hommes, de Santiago H. Amigorena (P. O. L.), et N’ayons pas peur du ciel, d’Emma Hooper (traduit par Dominique Fortier chez Alto).

Dans les essais québécois, on retrouve notamment Troubler les eaux, de Frédérick Lavoie (La Peuplade), et Arsenic mon amour, de Jean-Lou David et Gabrielle Izaguirré-Falardeau (Éditions du Quartz). La sortie est une lame sur laquelle je me jette, de Marie-Élaine Guay (Poètes de brousse), a quant à lui été retenu dans la catégorie poésie au côté d’Adieu les crevettes, de Charlotte Francœur (Le Noroît), parmi tant d’autres.

Rose à l’île, de Michel Rabagliati (La Pastèque), fait par ailleurs partie des titres sélectionnés dans la catégorie bande dessinée Québec, alors qu’Environnement toxique, de Kate Beaton (traduit par Alice Marchand chez Casterman) s’est retrouvé dans la même catégorie hors Québec.

Les 24 titres retenus parmi les finalistes du volet adulte seront dévoilés le 8 février prochain, à la librairie montréalaise La Livrerie, tandis que les lauréats seront remis lors d’un gala au Club Soda le 16 mai, en même temps que le Prix d’excellence de l’Association des libraires du Québec (ALQ) qui honore un ou une libraire pour son travail exceptionnel.