Malgré la controverse entre les deux hommes, le premier ministre François Legault a tenu à féliciter l’auteur Kevin Lambert pour avoir obtenu le prix Médicis pour son livre Que notre joie demeure.

Vicky Fragasso-Marquis et Thomas Laberge La Presse Canadienne

« Félicitations à Kevin Lambert pour le prix Médicis, une très belle distinction. Bravo aussi pour le prix Décembre, le plus jeune écrivain à recevoir cet honneur », a écrit le premier ministre sur X jeudi.

Rappelons qu’il y a quelques mois, François Legault avait écrit sur Facebook que le dernier roman de l’auteur originaire du Saguenay était une « critique nuancée de la bourgeoisie québécoise » dans lequel des « groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal ».

Le principal intéressé n’avait pas apprécié cette interprétation de son œuvre et avait vertement critiqué le premier ministre sous sa publication.

Visiblement, François Legault a décidé de passer outre en félicitant Kevin Lambert tout en rappelant la controverse. « Malgré nos différends, je suis toujours content de voir nos auteurs se démarquer ! » a-t-il écrit pour conclure son message jeudi.

Quelques jours après avoir reçu le prix Décembre en France, l’auteur québécois Kevin Lambert a reçu jeudi le prix Médicis pour son roman Que notre joie demeure.

Sa maison d’édition au Québec, Héliotrope, et celle en France, Le Nouvel Attila, ont confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux jeudi matin.

C’était la troisième fois que Lambert se retrouvait en nomination pour ce prix. Ses romans « Tu aimeras ce que tu as tué » et « Querelle de Roberval » s’étaient retrouvés respectivement finaliste et en première sélection.

Que notre joie demeure, un roman qui traite des dérives de la classe dominante et de l’embourgeoisement à Montréal, s’est taillé une place de choix dans les nominations des prix littéraires en France au cours des derniers mois.

Le 31 octobre dernier, l’auteur de 31 ans est devenu le plus jeune écrivain à obtenir le prix Décembre en France. Cette récompense, décrite comme « l’anti-Goncourt », est dotée d’une bourse de 15 000 euros (près de 22 100 dollars).

« Que notre joie demeure » s’était également retrouvé dans la première sélection du prestigieux prix Goncourt, mais il n’avait pas été retenu pour la deuxième sélection.