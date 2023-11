Faire la romance Être ou ne pas être mère

Sarah-Maude Beauchesne est à la croisée des chemins. Entre son instinct maternel et sa passion pour l’écriture, son amour de la famille et sa soif de liberté, le cœur de la trentenaire balance. Faire un enfant ou « faire la romance » ? Fidèle à ses habitudes, elle vient de mettre ses questions existentielles sur papier, se livrant plus que jamais dans un récit intime qu’on devine furieusement libérateur.