Le Québec creuse sa place outre-mer

La littérature québécoise s’est taillé une part grandissante sur le marché européen francophone au cours des cinq dernières années. Les auteurs d’ici ont non seulement vu certains de leurs noms sur les listes de prix littéraires prestigieux en France cet automne, mais ils sont aussi de plus en plus présents dans les librairies outre-Atlantique, qui les invitent et défendent leurs livres comme jamais. Survol d’une conquête fleurdelisée.