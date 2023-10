De grands entretiens avec des auteurs d’ici et d’ailleurs, des tables rondes sur des thématiques qui feront réagir, des cabarets tout en musique : le Salon du livre dévoile ce jeudi la programmation de sa 46e édition, sur le thème de l’être humain, qui se tiendra au Palais des congrès de Montréal du 22 au 26 novembre.

Parmi les auteurs étrangers qui seront de passage au Salon cette année figurent notamment l’écrivain haïtien Gary Victor, l’Ukrainien Andreï Kourkov, le Portugais José Rodrigues dos Santos, ainsi qu’Eric-Emmanuel Schmitt, Sarah Chiche, Neige Sinno et Frédéric Lenoir.

Des auteurs d’ici comme Chrystine Brouillet, Audrée Wilhelmy, Éric Chacour, Jean-Philippe Baril-Guérard, Akos Verboczy ou encore Stanley Péan seront au cœur de grands entretiens ou de tables rondes, le temps de discussions animées.

L’artiste louisianais Zachary Richard sera également de la fête, alors qu’un stand mettra de l’avant la diversité et la richesse de la culture francophone de la Louisiane. Un cabaret louisianais avec l’auteur-compositeur-interprète est d’ailleurs au programme le samedi soir, avec Kirby Jambon, Kelli Jones et Barry Jean Ancelet. « On veut avoir de la musique tous les soirs au Salon et le samedi, ça va swinger », a souligné à La Presse le directeur général du Salon du livre de Montréal, Olivier Gougeon.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Zachary Richard

À l’occasion des 20 ans de Mémoire d’encrier, une veillée accompagnée de lectures et de musique aura lieu le jeudi soir autour du nouveau livre de Vincent Vallières, Du bitume et du vent.

Des rencontres « étonnantes » entre des auteurs d’horizons différents seront en outre mises de l’avant dans une nouvelle formule, les tête-à-tête – sortes de conversations croisées qui permettront la confrontation d’idées et de points de vue sur le monde –, a ajouté Olivier Gougeon. Les drag queens Rita Baga et Mado Lamotte échangeront à l’occasion de ces tête-à-tête, ainsi que Frédéric Lenoir et Nicole Bordeleau, qui discuteront de spiritualité, de croyances et de leur place dans la société, de même que Kim Thúy et le réalisateur Charles-Olivier Michaud, qui aborderont l’adaptation cinématographique de Ru.

« On verra ces rencontres étonnantes dans la programmation jeunesse aussi, a précisé le directeur général du Salon, entre autres avec Dessine mon style ! ou Je te lis, tu me lis, des rencontres entre deux créateurs destinées aux adolescents. »

La lecture, c’est la meilleure façon de s’instruire, de s’amuser, de se bâtir, de se comprendre. Et le livre peut être un extraordinaire vecteur de rassemblement, d’unité, de cohésion. Olivier Gougeon, directeur général du Salon du livre de Montréal

Des tarifs réduits sur l’entrée au Salon

Dans le but de rendre le Salon encore plus accessible pour tous, des tarifs réduits seront offerts en semaine, avec une réduction de 50 % le mercredi pour tous et le jeudi pour les aînés et les étudiants ; le vendredi, une réduction de 25 % sera offerte l’après-midi et pour le 5 à 7 littéraire. Les jeunes de 16 à 25 ans auront droit de leur côté à un tarif à demi-prix pour les groupes de trois personnes et plus.

Autre nouveauté de cette année : le passeport semaine, qui permettra de profiter du Salon durant les moments les moins achalandés, du mercredi au vendredi, au tarif d’une journée.